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Тете из «Аякса» переходит в «Лион»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лион, Аякс, Тете Кенни
Сегодня, 17:36 | Источник: Voetbal International | Редакция: Сергей Иванов

«Лион» договорился о покупке защитника «Аякса» Кенни Тете. 21-летний голландец уже прилетел во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Стоимость сделки оценивается в 3 млн евро. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до 2018 года.

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