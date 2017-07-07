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Тете из «Аякса» переходит в «Лион»
Сегодня, 17:36 | Источник: Voetbal International | Редакция: Сергей Иванов
«Лион» договорился о покупке защитника «Аякса» Кенни Тете. 21-летний голландец уже прилетел во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Стоимость сделки оценивается в 3 млн евро. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до 2018 года.
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