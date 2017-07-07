Тете из «Аякса» переходит в «Лион»

«Лион» договорился о покупке защитника «Аякса» Кенни Тете. 21-летний голландец уже прилетел во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Стоимость сделки оценивается в 3 млн евро. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до 2018 года.