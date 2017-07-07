30
«Монако» подпишет 19-летнего итальянца
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Палермо, Ло Фасо Симоне
Сегодня, 21:46 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Монако» после подписания защитника «Фейеноорда» Теренса Конголо договорился о покупке полузащитника «Палермо» Симоне Ло Фасо. 19-летний перспективный игрок обойдется монегаскам в 6 млн евро. На него также претендовал «Интер», но предложение «Монако» оказалось более выгодным.
Другие материалы по теме:
09:56 Официально «Трабзонспор» ведет переговоры с «Миланом» по Куцке 2
08:58 Слухи ПСЖ готов заплатить 80 млн евро за Коутиньо 8
08:50 Слухи «Монако» отклонил предложение «Ромы» по Жемерсону 0
06:46 Слухи «Реал» согласовал контракт с Мбаппе 47
60
Или войдите через