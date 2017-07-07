«Монако» подпишет 19-летнего итальянца

«Монако» после подписания защитника «Фейеноорда» Теренса Конголо договорился о покупке полузащитника «Палермо» Симоне Ло Фасо. 19-летний перспективный игрок обойдется монегаскам в 6 млн евро. На него также претендовал «Интер», но предложение «Монако» оказалось более выгодным.