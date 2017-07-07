Источник: «„Севилья“ согласовала с „Сампдорией“ трансфер Муриэля»

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль в ближайшее время перейдет в «Севилью», утверждают в Италии. Согласно полученной источником информации, клубы уже согласовали контракт 26-летнего колумбийца. Футболисту осталось пройти медобследование.

Стоимость трансфера составит 20 млн евро плюс бонусы. В сделку также включат пункт о том, что все возможные покупки «Сампдории» у «Севильи» обойдутся итальянскому клубу на 20% дешевле.

В минувшем сезоне Муриэль провел 31 матч в Серии А, забил 11 голов и отметился 9 результативными передачами.

Напомним, ранее футболистом интересовался «Зенит».