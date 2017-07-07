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Источник: «„Севилья“ согласовала с „Сампдорией“ трансфер Муриэля»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Сампдория, Муриэль Луис
Сегодня, 20:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль в ближайшее время перейдет в «Севилью», утверждают в Италии. Согласно полученной источником информации, клубы уже согласовали контракт 26-летнего колумбийца. Футболисту осталось пройти медобследование.
Стоимость трансфера составит 20 млн евро плюс бонусы. В сделку также включат пункт о том, что все возможные покупки «Сампдории» у «Севильи» обойдутся итальянскому клубу на 20% дешевле.
В минувшем сезоне Муриэль провел 31 матч в Серии А, забил 11 голов и отметился 9 результативными передачами.
Напомним, ранее футболистом интересовался «Зенит».
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