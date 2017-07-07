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Агент Шкриньяра: «За Милана „Атлетико“ предлагал 20 млн евро»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Атлетико М, Шкриньяр Милан
Сегодня, 21:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Агент новичка «Интера» Милана Шкриньяра Кароль Ксонто рассказал, что игроком интересовались и другие клубы.

«Я поздравляю Милана с переходом в „Интер“. Месяц назад мы договорились не продлевать контракт с „Сампдорией“ и дождаться окончания Евро-2017 среди молодежи. Там мы преуспели, потому что цена на Шкриньяра выросла после турнира. Им интересовались и другие клубы. „Атлетико“ готов был заплатить 20 млн евро с бонусами, но мадридцам запретили регистрацию новичков».

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