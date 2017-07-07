Петкович: «Я ещё не готов на все сто процентов»

24-летний новичок «Спартака» Марко Петкович поделился мнением о своем дебюте в команде в товарищеском матче со «Славеном» (1:1).

«Я всего три дня с командой. Думаю, в будущем стану лучше. Еще не готов на 100 процентов, я тут только несколько дней. В будущем прибавлю. Рад, что дебютировал».