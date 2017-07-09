«СКА-Хабаровск» подписал экс-защитника «Олимпика»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании «армейцами» украинского защитника Дмитрия Гришко.

Информация о сроке действия контракта с игроком не разглашается.

«Новичку нашего клуба 31 год, он родился 2 декабря 1985 года в советском Донбассе, в городе Горловка. Футбольное образование Дмитрий получал в ДЮСШ „Спартак“ своего родного города, а до переезда в Хабаровск играл за команды „Черноморец“ (Одесса) и „Олимпик“ (Донецк).

С клубом из Одессы центральный защитник „СКА-Хабаровск“ выступал в еврокубках, в „Олимпике“ был капитаном команды и трижды признавался лучшим игроком сезона по версии болельщиков», - говорится в сообщении пресс-службы клуба из Хабаровска.

Ранее «СКА-Хабаровск» арендовал у «Уфы» защитника Александра Пуцко.