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«Томь» подписала восемь новичков
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Томь, Шафинский Юрий, Герасимов Алексей, Соколов Дмитрий, Войдель Роман, Петраков Юрий, Каретник Сергей, Кудряшов Павел, Саная Анзор, Деобальд Павел
Сегодня, 14:53 | Источник: ФК "Томь" | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС по итогам которого было принято решение удовлетворить заявление «Томи» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.
Состав клуба пополнили восемь новичков. Это вратарь Юрий Шафинский (контракт на 2 года), защитники Алексей Герасимов (аренда до конца сезона) и Дмитрий Соколов (контракт на 1 год), полузащитники Роман Войдель (контракт на 1 год), Юрий Петраков (контракт на 2 года), Сергей Каретник (контракт на 1 год) и Павел Кудряшов (аренда на сезон), а также нападающий Анзор Саная (контракт на 1 год). Кроме того, после прохождения медицинского осмотра будет заявлен полузащитник Павел Деобальд.
Накануне контракт с клубом продлил главный тренер команды Валерий Петраков.
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