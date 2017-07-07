«Томь» подписала восемь новичков

Сегодня состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС по итогам которого было принято решение удовлетворить заявление «Томи» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.

Состав клуба пополнили восемь новичков. Это вратарь Юрий Шафинский (контракт на 2 года), защитники Алексей Герасимов (аренда до конца сезона) и Дмитрий Соколов (контракт на 1 год), полузащитники Роман Войдель (контракт на 1 год), Юрий Петраков (контракт на 2 года), Сергей Каретник (контракт на 1 год) и Павел Кудряшов (аренда на сезон), а также нападающий Анзор Саная (контракт на 1 год). Кроме того, после прохождения медицинского осмотра будет заявлен полузащитник Павел Деобальд.

Накануне контракт с клубом продлил главный тренер команды Валерий Петраков.