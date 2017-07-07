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Йовичич сменил «Амкар» на «Црвену Звезду»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Амкар, Црвена Звезда, Йовичич Бранко
Сегодня, 16:44 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Дмитрий Кристя
24-летний полузащитник Бранко Йовичич перешел из «Амкара» в «Црвену Звезду».
«„Црвена Звезда“ в лице генерального директора клуба Звездана Терзича проявила огромную заинтересованность в приобретении Йовичича, мы общались с ним по поводу этого трансфера в ежедневном режиме в течение всего последнего месяца. В итоге состоялась более чем выгодная для „Амкара“ сделка, позволившая получить серьезные деньги за футболиста, который при желании мог бы через полгода уехать из Перми в статусе свободного агента», — сказал исполнительный директор пермяков Денис Маслов.
Йовичич выступал за «Амкар» с 2014 года. На его счету 58 матчей в РФПЛ и 3 гола.
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