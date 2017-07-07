Йовичич сменил «Амкар» на «Црвену Звезду»

24-летний полузащитник Бранко Йовичич перешел из «Амкара» в «Црвену Звезду».

«„Црвена Звезда“ в лице генерального директора клуба Звездана Терзича проявила огромную заинтересованность в приобретении Йовичича, мы общались с ним по поводу этого трансфера в ежедневном режиме в течение всего последнего месяца. В итоге состоялась более чем выгодная для „Амкара“ сделка, позволившая получить серьезные деньги за футболиста, который при желании мог бы через полгода уехать из Перми в статусе свободного агента», — сказал исполнительный директор пермяков Денис Маслов.

Йовичич выступал за «Амкар» с 2014 года. На его счету 58 матчей в РФПЛ и 3 гола.