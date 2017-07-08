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Дриусси переходит в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Зенит, Ривер Плейт, Дриусси Себастьян
Сегодня, 12:29 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что питерцам удалось согласовать с аргентинским клубом «Ривер Плейт» переход нападающего Себастьяна Дриусси.

21-летний футболист заключит с «сине-бело-голубыми» четырехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что накануне Дриусси на своей странице в сети «Twitter» попрощался с болельщиками «Ривер Плейт».

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