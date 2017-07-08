Дриусси переходит в «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что питерцам удалось согласовать с аргентинским клубом «Ривер Плейт» переход нападающего Себастьяна Дриусси.

21-летний футболист заключит с «сине-бело-голубыми» четырехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что накануне Дриусси на своей странице в сети «Twitter» попрощался с болельщиками «Ривер Плейт».