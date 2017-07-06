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«Енисей» пополнил состав вратарем «Спартака-2»
Сегодня, 17:57 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Вратарь «Спартака-2» Михаил Филиппов перешел в «Енисей». Футболист подписал с красноярской командой контракт сроком на два года. В прошлом сезоне Филиппов провел в Футбольной национальной лиге 24 матча, в которых пропустил 27 мячей.
Ранее сообщалось о том, что состав «Енисея» пополнил защитник «Зенита-2» Давид Мильдзихов.
Михаил ФИЛИППОВ перешёл в красноярский «Енисей».https://t.co/aLwk7XHBVd pic.twitter.com/0accXcPE1V
— «Prof-Sport Company» (@ProfSportCompan) 6 июля 2017 г.
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