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«Ростов» подпишет форварда «Бунедкора»
Сегодня, 17:26 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Ростов» договорился с «Бунедкором» о трансфере нападающего Элдора Шомуродова. Когда именно состоится трансфер, летом или зимой, пока неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что «Ростов» потерпел поражение от австрийского клуба «Блау-Вайс Линц» (0:3) в контрольном матче.
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