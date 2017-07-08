«Ростов» подпишет форварда «Бунедкора»

«Ростов» договорился с «Бунедкором» о трансфере нападающего Элдора Шомуродова. Когда именно состоится трансфер, летом или зимой, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что «Ростов» потерпел поражение от австрийского клуба «Блау-Вайс Линц» (0:3) в контрольном матче.