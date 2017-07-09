Давыдов: «Когда Каррера тебя хвалит, мотивация запредельная»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как ему работается под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.

«В Каррере очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется еще больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная», – сказал Давыдов.

Ранее сообщалось о том, что Давыдов хочет покинуть «Спартак», но клуб его не отпускает.