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Давыдов: «Когда Каррера тебя хвалит, мотивация запредельная»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Давыдов Денис, Каррера Массимо
Сегодня, 18:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как ему работается под руководством главного тренера команды Массимо Карреры.
«В Каррере очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется еще больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная», – сказал Давыдов.
Ранее сообщалось о том, что Давыдов хочет покинуть «Спартак», но клуб его не отпускает.
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Или войдите через
Потом остановился.
Как обычно,наколки,тачка,одежда,тусовка....
Пропадёт парень.
Мотивации запредельной не наблюдаю.
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Как игрок Править
Командные Править
«Сампдория»
Чемпион Италии: 1991
Обладатель Кубка Италии: 1985, 1988, 1989, 1994
Обладатель Суперкубка Италии: 1991
Обладатель Кубка кубков: 1990
Итого: 7 трофеев
«Лацио»
Чемпион Италии: 2000
Обладатель Кубка Италии: 1998, 2000
Обладатель Суперкубка Италии: 1998
Обладатель Кубка кубков: 1999
Обладатель Суперкубка Европы: 1999
Итого: 6 трофеев
Личные Править
Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo: 1988, 1991
Футболист года в Италии: 1997
Лучший итальянский футболист года: 1997
Как тренер Править
Командные Править
«Фиорентина»
Обладатель Кубка Италии: 2000/01
Итого: 1 трофей
«Лацио»
Обладатель Кубка Италии: 2003/04
Итого: 1 трофей
«Интернационале»
Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08
Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06
Обладатель Суперкубка Италии: 2005
Итого: 6 трофеев
«Манчестер Сити»
Чемпион Англии: 2011/12
Обладатель Кубка Англии: 2010/11
Обладатель Суперкубка Англии: 2012
Итого: 3 трофея
«Галатасарай»
Обладатель Кубка Турции: 2013/14
Итого: 1 трофей
Личные Править
Обладатель премии «Золотая скамья»: 2008
Тренер месяца английской Премьер-лиги (2): декабрь 2011, октябрь 2011
Введён в Зал славы итальянского футбола: 2015
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Массимо Каррера (итал. Massimo Carrera; 22 апреля 1964, Сесто-Сан-Джованни, Милан, Ломбардия, Италия) — итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А (1995), обладатель Кубка Италии (1995), Суперкубка Италии (1995), Кубка Митропы (1990), Кубка УЕФА (1993), победитель Лиги чемпионов УЕФА (1996)[2
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Робе́рто Манчи́ни (итал. Roberto Mancini; 27 ноября 1964, Ези) — итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии — 10 (6 как футболист и 4 как тренер)
Лайк - это выражение согласия со сказанным или написанным. Understand ? )
Выходит так что ли ?
23 года Дракслеру.
Статистика у него за прошлый сезон огонь, конечно.
14 минут,9,1 и 60. 0 голов и 0 передач.
Ответь только на один вопрос.Больше вопросов и ответов не будет ни когда.
спартачи, смотрите как он забивал парме (тогда буффон в воротах стоял)
https://www.youtube.com/watch?v=0jfqWxROovA
Да и Массимо -молодцом. Реально молодцом. Только вот знаешь.что не айс,Виталя :
прошвырнулся по ОВ : Григоряна поливали ваши же,Бердыева поливали,ну про Слуцкого
вообще писать не буду,там у вас давние терки, Кононова тоже успели полить,сегодня
прошлись по Галицкому........Ты вот мне одну штуку объясни : Карреру хвалят по делу
( не вдаваясь в ваши терки с конями ), даже про остальные клубы речь веду :
так вот зачем поливать сразу столько тренеров и президентов других клубов :
искусственная почва для негатива к себе или стечение случайное ? Кому это надо ?
Я раньше думал что единственный кому всё равно хвалят его или ругают - это Кокорин.....
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Работай Денис и звёзды улыбнутся тебе, а Массимо найдёт тебе место среди основного состава.
Удачи.