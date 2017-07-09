«Манчестер Юнайтед» не включил Лукаку в состав на тур по США

«Манчестер Юнайтед» объявил состав на предсезонный тур по США. Примечательно, что в него не попал новичок команды Ромелу Лукаку. Вероятнее всего, это связано с тем, что переход футболиста еще не оформлен до конца.

Состав на тур по США выглядит следующим образом:

Де Хеа, Ромеро, Жоэл Перейра – Валенсия, Дармиан, Фосу-Менса, Байи, Блинд, Джонс, Смоллинг, Линделеф, Туанзебе, Рохо, Шоу, Митчелл – Янг, Кэррик, Феллаини, Эррера, МакТоминай, Погба, Лингард, Мхитарян, Мата, Андреас Перейра – Марсьяль, Рэшфорд.

Напомним, соперниками «Манчестер Юнайтед» по туру будут «Лос-Анджелес Гэлакси» (15 июля), «Реал Солт-Лейк» (17 июля), «Манчестер Сити» (20 июля), «Реал» (23 июля) и «Барселона» (26 июля).