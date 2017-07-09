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Сборная Зимбабве в пятый раз выиграла Кубок КОСАФА

Соккер.Ру // Заграница: события, Зимбабве, Замбия
Сегодня, 18:42 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Зимбабве в рекордный пятый раз выиграла Кубок КОСАФА - соревнования сборных Южной Африки. В финале турнира национальная команда Зимбабве одержала победу над Замбией со счетом 3:1. 

На счету Зимбабве теперь пять побед в этом турнире. Четыре выигрыша - у Замбии, по три - у Анголы и ЮАР, одна - у Намибии.

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