Сборная Зимбабве в пятый раз выиграла Кубок КОСАФА

Сборная Зимбабве в рекордный пятый раз выиграла Кубок КОСАФА - соревнования сборных Южной Африки. В финале турнира национальная команда Зимбабве одержала победу над Замбией со счетом 3:1.

На счету Зимбабве теперь пять побед в этом турнире. Четыре выигрыша - у Замбии, по три - у Анголы и ЮАР, одна - у Намибии.