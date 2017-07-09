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Компания Цукерберга может купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов
Сегодня, 17:48 | Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/silicon-valley-fund-mulls-spurs-offer-qgssg0k7w | Редакция: Максим Коджеспиров
Американская инвестиционная компания Iconiq Capital, одним из владельцев которой является основатель Facebook Марк Цукерберг, готова предложить 1 миллиард фунтов стерлингов за «Тоттенхэм». Владелец «шпор» Дэниэл Леви пока не спешит принимать окончательное решения. Сообщается, что Леви оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» подписал контракт с голкипером «Эспаньола» Пау Лопесом.
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Вчера
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...Евреи, евреи, кругом одни евреи...
хотя мое мнение все это рябь на воде-ТТХ уже сейчас оценивается больше одного миллиарда. за 1 никто не продаст,за 2 никто не купит
Так что отсылка к Леви - само собой разумеющееся, ибо Дэниель владеет клубом в работе, а не на бумаге.
@H@H@H@H@H@