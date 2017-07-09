Компания Цукерберга может купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов

Американская инвестиционная компания Iconiq Capital, одним из владельцев которой является основатель Facebook Марк Цукерберг, готова предложить 1 миллиард фунтов стерлингов за «Тоттенхэм». Владелец «шпор» Дэниэл Леви пока не спешит принимать окончательное решения. Сообщается, что Леви оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» подписал контракт с голкипером «Эспаньола» Пау Лопесом.