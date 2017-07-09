Рейтинг@Mail.ru

Компания Цукерберга может купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Тоттенхэм
Сегодня, 17:48 | Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/silicon-valley-fund-mulls-spurs-offer-qgssg0k7w | Редакция: Максим Коджеспиров

Американская инвестиционная компания Iconiq Capital, одним из владельцев которой является основатель Facebook Марк Цукерберг, готова предложить 1 миллиард фунтов стерлингов за «Тоттенхэм». Владелец «шпор» Дэниэл Леви пока не спешит принимать окончательное решения. Сообщается, что Леви оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» подписал контракт с голкипером «Эспаньола» Пау Лопесом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:03, редактировал Сегодня 18:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:59
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:09 Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит» 2
Evgeny Sergienko
Лучший бомбардир в FIFA 17. Как попасть в команду «Звёзды MLS»
Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко рассказывает о том, что такое MLS All-Star Game, и необычных методах отбора игроков в команду звёзд американской лиги.
Комментариев: 0
Вадим Багров
В руководстве «Барселоны» сидят бездари?
Их может обвести вокруг пальца даже отец Месси, их не уважают тренеры, арбитры и хотят посадить в тюрьму. «Соккер.ру» возмущен тем, как управляют великим клубом.
Комментариев: 24
09:45 В Фиджи начнут практиковать временное удаление игроков 17
00:08 Коноплянка оформил дубль в товарищеской игре за «Шальке» 7
00:07 «Манчестер Юнайтед» потратил 733 млн евро на трансферы после ухода Фергюсона 63
Вчера
23:57 Лука Зидан станет третьим вратарем «Реала» 11
23:43 Роналдиньо принял участие в выставочном матче в Пакистане 2
23:10 Симоне Индзаги: «Мы хотим подтвердить свой высокий уровень» 3
21:37 Лукаку в октябре предстанет перед судом из-за шумной вечеринки в Беверли-Хиллз 10
все материалы по этой теме
Турниры