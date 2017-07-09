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Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит»
Сегодня, 18:09 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо пропустит матч бразильского чемпионата с «Сантосом». Игрок вскоре может перейти в «Зенит», поэтому сейчас он занимается вопросами, связанными с его грядущим трансфером.
Согласно слухам, российский клуб заплатил за футболиста отступные в размере 18 млн евро, а зарплата 23-летнего бразильца составит 2,4 млн евро в год.
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