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Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит»

Матч: СантосСантос-:-Сан-ПаулуСан-Паулу
Начало матча: Завтра, 01:00
Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2017, Заграница: события, Зенит, Кайо Родриго
Сегодня, 18:09 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо пропустит матч бразильского чемпионата с «Сантосом». Игрок вскоре может перейти в «Зенит», поэтому сейчас он занимается вопросами, связанными с его грядущим трансфером.

Согласно слухам, российский клуб заплатил за футболиста отступные в размере 18 млн евро, а зарплата 23-летнего бразильца составит 2,4 млн евро в год.

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