Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо пропустит матч бразильского чемпионата с «Сантосом». Игрок вскоре может перейти в «Зенит», поэтому сейчас он занимается вопросами, связанными с его грядущим трансфером.

Согласно слухам, российский клуб заплатил за футболиста отступные в размере 18 млн евро, а зарплата 23-летнего бразильца составит 2,4 млн евро в год.