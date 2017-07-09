Рюдигер подписал пятилетний контракт с «Челси»

«Челси» объявил о трансфере защитника «Ромы» Антонио Рюдигера. 24-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с английским клубом контракт сроком на 5 лет. Стоимость сделки составила 35 млн евро + до 4 млн евро бонусами.

В минувшем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

«Это потрясающее чувство, ведь не каждый игрок получает возможность присоединиться к такому огромному клубу. Уже хочу познакомиться со своими одноклубниками и горжусь, что стал игроком „Челси“», - отметил игрок.