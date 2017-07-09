Рейтинг@Mail.ru

Рюдигер подписал пятилетний контракт с «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Челси, Рома, Рюдигер Антонио
Сегодня, 18:15 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник

«Челси» объявил о трансфере защитника «Ромы» Антонио Рюдигера. 24-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с английским клубом контракт сроком на 5 лет. Стоимость сделки составила 35 млн евро + до 4 млн евро бонусами.

В минувшем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

«Это потрясающее чувство, ведь не каждый игрок получает возможность присоединиться к такому огромному клубу. Уже хочу познакомиться со своими одноклубниками и горжусь, что стал игроком „Челси“», - отметил игрок.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:32
ответ пользователю George-CFC (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:18
ответ пользователю sihafazatron (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:13
ответ пользователю ДАША Д (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:10
ответ пользователю Kostyan Makarevich (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:04, редактировал Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:59
ответ пользователю ДАША Д (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:56
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:53
ответ пользователю Медив (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:46
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:41
ответ пользователю St1ro0oll (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 18:39
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:37
ответ пользователю dimagas1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:36
ответ пользователю Медив (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 18:36
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:36
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:34
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:32
ответ пользователю Медив (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:30
ответ пользователю Медив (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:28
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:06 Видео Муриэль прибыл на медосмотр в Севилью 1
18:51 «Манчестер Юнайтед» не включил Лукаку в состав на тур по США 8
18:42 Сборная Зимбабве в пятый раз выиграла Кубок КОСАФА 7
18:09 Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит» 36
17:48 Слухи Компания Цукерберга может купить «Тоттенхэм» за 1 млрд фунтов 31
Evgeny Sergienko
Лучший бомбардир в FIFA 17. Как попасть в команду «Звёзды MLS»
Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко рассказывает о том, что такое MLS All-Star Game, и необычных методах отбора игроков в команду звёзд американской лиги.
Комментариев: 1
Вадим Багров
В руководстве «Барселоны» сидят бездари?
Их может обвести вокруг пальца даже отец Месси, их не уважают тренеры, арбитры и хотят посадить в тюрьму. «Соккер.ру» возмущен тем, как управляют великим клубом.
Комментариев: 24
09:45 В Фиджи начнут практиковать временное удаление игроков 17
00:08 Коноплянка оформил дубль в товарищеской игре за «Шальке» 7
00:07 «Манчестер Юнайтед» потратил 733 млн евро на трансферы после ухода Фергюсона 64
все материалы по этой теме
Турниры