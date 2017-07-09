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Рюдигер подписал пятилетний контракт с «Челси»
Сегодня, 18:15 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник
«Челси» объявил о трансфере защитника «Ромы» Антонио Рюдигера. 24-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал с английским клубом контракт сроком на 5 лет. Стоимость сделки составила 35 млн евро + до 4 млн евро бонусами.
В минувшем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
«Это потрясающее чувство, ведь не каждый игрок получает возможность присоединиться к такому огромному клубу. Уже хочу познакомиться со своими одноклубниками и горжусь, что стал игроком „Челси“», - отметил игрок.
It's official! Welcome to Chelsea, @ToniRuediger! #WelcomeRudi https://t.co/AgtH7QzFde
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 июля 2017 г.
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Или войдите через
Вон МС Соунза за 60 млн евро взяли, а он слабее Рюдигера.
Мончи
😆😆
Может и с Наинголаном получится
Номер Бано обязывает Рюдигера биться за синий цвет до последнего.