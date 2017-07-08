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МЮ согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 10:16 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о скором переходе в клуб нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.
Сообщается, что «красные дьяволы» согласовали с «ирисками» сумму трансфера.
24-летнему бельгийцу осталось пройти медобследование и согласовать условия личного контракта с манкунианцами.
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