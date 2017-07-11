30
Лукаку: «Благодарю Ибрагимовича за его разрешение играть в МЮ под 9-м номером»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Лукаку Ромелу, Ибрагимович Златан
Сегодня, 01:51 | Источник: Espn.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, перешедший из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», рассказал, почему решил выбрать себе в новом клубе 9-й номер:
«Я всегда спрашивал у мамы, под каким номером мне играть, и выбирал число 10, потому что она родилась 10 октября. Вот почему я играл в „Эвертоне“ под „десяткой“. В МЮ я попросил 9-й номер, ведь я всё-таки нападающий. Нападающие играют под 9-м номером. Это красивое число, я попросил разрешения у Ибрагимовича и благодарю его за то, что он позволил мне играть под этим номером».
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Почти четыре года следили за Рюдигером – подписали! Но «Соккер.ру» обращает внимание, что Конте запрашивает элитных футболистов, а получает усиление с оговорками.
Вадим Багров
Клубу из Санкт-Петербурга отказывали футболисты разного уровня – от студента из Аргентины до суперзвезд. «Соккер.ру» собирает целую команду с Суаресом во главе!
09 июля 2017
Вадим Багров
У суперзвезд футбола есть своя Итака, вот и Уэйн вернулся в клуб, за который болеет. «Соккер.ру» вспоминает истории возвращений в родные и любимые клубы.
Станислав Горин
«Соккер.ру» оценивает трансферы МЮ после сэра Алекса, ведь потратили за четыре года почти столько же, как шотландец за двадцать семь лет в английском футболе!
16:39 Фото Дани Алвес сыграл свадьбу на Ибице 3
60
Или войдите через