Лукаку: «Благодарю Ибрагимовича за его разрешение играть в МЮ под 9-м номером»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, перешедший из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», рассказал, почему решил выбрать себе в новом клубе 9-й номер:

«Я всегда спрашивал у мамы, под каким номером мне играть, и выбирал число 10, потому что она родилась 10 октября. Вот почему я играл в „Эвертоне“ под „десяткой“. В МЮ я попросил 9-й номер, ведь я всё-таки нападающий. Нападающие играют под 9-м номером. Это красивое число, я попросил разрешения у Ибрагимовича и благодарю его за то, что он позволил мне играть под этим номером».