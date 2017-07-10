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Игроки «Реала» проходят медобследование после отпуска
Сегодня, 16:44 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Мадридский «Реал» вышел из отпуска.
Сегодня игроки «сливочных» проходят традиционный углубленный медосмотр в рамках подготовки к новому сезону.
Напомним, что одному из лидеров «Королевского клуба» Криштиану Роналду после участия португальца в Кубке Конфедераций был предоставлен продолжительный отпуск, потому игрока на медосмотре не было.
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