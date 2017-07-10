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Игроки «Реала» проходят медобследование после отпуска

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Реал
Сегодня, 16:44 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Мадридский «Реал» вышел из отпуска.

Сегодня игроки «сливочных» проходят традиционный углубленный медосмотр в рамках подготовки к новому сезону. 

Напомним, что одному из лидеров «Королевского клуба» Криштиану Роналду после участия португальца в Кубке Конфедераций был предоставлен продолжительный отпуск, потому игрока на медосмотре не было.

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