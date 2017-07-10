Игроки «Реала» проходят медобследование после отпуска

У суперзвезд футбола есть своя Итака, вот и Уэйн вернулся в клуб, за который болеет. «Соккер.ру» вспоминает истории возвращений в родные и любимые клубы.

«Соккер.ру» оценивает трансферы МЮ после сэра Алекса, ведь потратили за четыре года почти столько же, как шотландец за двадцать семь лет в английском футболе!