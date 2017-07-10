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Диего Коста не появился на первой предсезонной тренировке «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Коста Диего
Сегодня, 13:44 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Диего Коста не появился на первой предсезонной тренировке «Челси».

По информации источника, игрок предварительно поставил об этом в известность руководство лондонского клуба.

Ожидается, что в скором времени 28-летний футболист будет продан в «Атлетико».

Напомним, что ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил форварду, чьи 20 мячей в АПЛ помогли «синим» стать чемпионами Англии в минувшем сезоне, что тот не входит в дальнейшие планы итальянского специалиста.

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