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Валеро проходит медосмотр в «Интере»
Сегодня, 11:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро проходит медобследование в «Интере» перед своим переходом в миланский клуб.
Клубы уже согласовали трансфер 32-летнего хавбека. По слухам, «Интер» заплатит за футболиста 5.5 млн евро. Еще на 1.5 млн евро «Фиорентина» сможет рассчитывать в качестве всевозможных бонусов в будущем.
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