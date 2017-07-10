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Валеро проходит медосмотр в «Интере»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Интер, Фиорентина, Валеро Борха
Сегодня, 11:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро проходит медобследование в «Интере» перед своим переходом в миланский клуб.

Клубы уже согласовали трансфер 32-летнего хавбека. По слухам, «Интер» заплатит за футболиста 5.5 млн евро. Еще на 1.5 млн евро «Фиорентина» сможет рассчитывать в качестве всевозможных бонусов в будущем.

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