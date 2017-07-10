Валеро проходит медосмотр в «Интере»

Вадим Багров Одиссея Руни и другие возвращения У суперзвезд футбола есть своя Итака, вот и Уэйн вернулся в клуб, за который болеет. «Соккер.ру» вспоминает истории возвращений в родные и любимые клубы. Комментариев: 4