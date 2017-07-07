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СПАЛ арендовал Палоски и Вивиани
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: аренда игроков, СПАЛ, Аталанта, Верона, Вивиани Федерико, Палоски Альберто
Сегодня, 23:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Новичок Серии А СПАЛ продолжает укреплять состав перед сезоном. Клуб подписал контракт с нападающим Альберто Палоски. Он будет арендован у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа. По такой же схеме СПАЛ подписал полузащитника «Вероны» Федерико Вивиани. Он в прошлом сезоне выступал в аренде за «Болонью».
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