СПАЛ арендовал Палоски и Вивиани

Новичок Серии А СПАЛ продолжает укреплять состав перед сезоном. Клуб подписал контракт с нападающим Альберто Палоски. Он будет арендован у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа. По такой же схеме СПАЛ подписал полузащитника «Вероны» Федерико Вивиани. Он в прошлом сезоне выступал в аренде за «Болонью».