«Амкар» переиграл словенский клуб «Браво»

В заключительном контрольном матче словенских сборов футболисты «Амкара» одержали победу над клубом из Любляны «Браво».

«Амкар» - «Браво» - 3:1 (0:0)

Голы «Амкара»: Бодул 50, 75, Шаваев 83.

«Амкар»: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев 60), Салугин, Гасилин (Бодул 46).

Ранее пермяки уступили клубу «Чукарички» (0:1).