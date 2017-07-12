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«Амкар» переиграл словенский клуб «Браво»
Сегодня, 00:14 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Дмитрий Кристя
В заключительном контрольном матче словенских сборов футболисты «Амкара» одержали победу над клубом из Любляны «Браво».
«Амкар» - «Браво» - 3:1 (0:0)
Голы «Амкара»: Бодул 50, 75, Шаваев 83.
«Амкар»: Хомич, Гащенков, Алейников, Конде, Баланович, Мельников, Рязанцев, Сандро, Харис (Шаваев 60), Салугин, Гасилин (Бодул 46).
Ранее пермяки уступили клубу «Чукарички» (0:1).
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