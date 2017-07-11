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«Первый» покажет матч за Суперкубок России в формате 360
Сегодня, 13:11 | Источник: 1tv.ru | Редакция: Антон Белюсь
Зрители «Первого канала» смогут посмотреть матч за Суперкубок России, в котором «Локомотив» будет противостоять «Спартаку», в прямом эфире в формате 360.
«Прямая трансляция Суперкубка России по футболу в формате 360 погрузит вас с атмосферу настоящего спортивного праздника и позволит почувствовать себя в числе тысяч болельщиков, наблюдающих за матчем с трибун стадиона „Локомотив“. Смотрите видео 360 на компьютере, вращая изображение мышкой. Выбирайте качество 4К в настройках плеера. На смартфоне или планшете смотрите трансляцию в приложении YouTube», - говорится в сообщении пресс-службы канала.
Напомним, что поединок состоится в пятницу, 14 июля. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.
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Конечно, играли бы какие-нибудь провинциалы, вроде Зенита, кто бы стал заморачиваться?
Конечно, играли бы какие-нибудь провинциалы, вроде Зенита, кто бы стал заморачиваться?
Вот бы в Лиге Чемпионов так же цска показали,смотреть пропущенные бабочки от Игаря в формате 360 одно удовольствие.
коренными москвичами признаются люди ,
чьи предки не далее третьего поколения.
Таких,согласно опросу, в городе сегодня всего
27% от общего числа жителей. А по остальным как ? )
Но, я так понимаю, будет шанс опробовать VR очки.
Конечно, играли бы какие-нибудь провинциалы, вроде Зенита, кто бы стал заморачиваться?
диагональ от 40 дюймов желательно минимум , даже 32 не дадут эффекта...
Это 25 -й кадр в новом формате.
При просмотре одену кострлю на голову так как армейской каски нет...
Местные болелы cпартачка посмотрят на игру своей команды почти в живую. До этого интернет бойцы лишь по корявой тв картинке могли определить кривоногость клуба пищевой промышленности.
в брюках. Кто там знает, может мышаком и по в е р т и к а л я м водить можно ? )))