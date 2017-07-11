Рейтинг@Mail.ru

«Первый» покажет матч за Суперкубок России в формате 360

Матч: СпартакСпартак-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: 14.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 13:11 | Источник: 1tv.ru | Редакция: Антон Белюсь

Зрители «Первого канала» смогут посмотреть матч за Суперкубок России, в котором «Локомотив» будет противостоять «Спартаку», в прямом эфире в формате 360.

«Прямая трансляция Суперкубка России по футболу в формате 360 погрузит вас с атмосферу настоящего спортивного праздника и позволит почувствовать себя в числе тысяч болельщиков, наблюдающих за матчем с трибун стадиона „Локомотив“. Смотрите видео 360 на компьютере, вращая изображение мышкой. Выбирайте качество 4К в настройках плеера. На смартфоне или планшете смотрите трансляцию в приложении YouTube», - говорится в сообщении пресс-службы канала.

Напомним, что поединок состоится в пятницу, 14 июля. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:59
ответ пользователю Гавриил (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:52
ответ пользователю Гавриил (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:51
Показать
Немного троллинга
Сегодня 13:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:47
ответ пользователю Jum13 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:43, редактировал Сегодня 13:48
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 13:40
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:26
Показать
Немного троллинга
Сегодня 13:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
ЦСКА. Максимум из минимума
​Виктор Ганчаренко подготовил ЦСКА к первому своему полноценному сезону у руля армейского клуба. «Соккер.ру» задаёт вопросы и оценивает перспективы москвичей.
Комментариев: 12
Вчера
22:38 «Чукарички» после победы над «Тосно» одолели и «Амкар» 10
21:19 Талалаев извинился перед Будогосским за критику арбитра Турбина 3
20:59 «Урал» одержал победу над «Зарей» в товарищеском матче 13
18:59 «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» 34
10:52 Фото «Краснодар» представил форму на грядущий сезон 23
Вадим Багров
По имени «Ахмат». Как стартует новая эпоха?
«Терек» финишировал на пятой позиции, но «Ахмату» Кононова будет сложно прыгнуть выше. «Соккер.ру» собирает сведения о готовности футболистов из Грозного.
Комментариев: 7
00:52 Резепов: «„Арсенал“ потерял Максимова на неопределенный срок» 1
00:49 Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование в Москве 3
00:23 Видео «Ахмат» провел первую тренировку после возвращения со сборов 8
все материалы по этой теме
Турниры