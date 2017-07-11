«Первый» покажет матч за Суперкубок России в формате 360

Зрители «Первого канала» смогут посмотреть матч за Суперкубок России, в котором «Локомотив» будет противостоять «Спартаку», в прямом эфире в формате 360.

«Прямая трансляция Суперкубка России по футболу в формате 360 погрузит вас с атмосферу настоящего спортивного праздника и позволит почувствовать себя в числе тысяч болельщиков, наблюдающих за матчем с трибун стадиона „Локомотив“. Смотрите видео 360 на компьютере, вращая изображение мышкой. Выбирайте качество 4К в настройках плеера. На смартфоне или планшете смотрите трансляцию в приложении YouTube», - говорится в сообщении пресс-службы канала.

Напомним, что поединок состоится в пятницу, 14 июля. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.