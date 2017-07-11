30
Погорелов: «Матчи „Зенита“ сможет показывать петербургский телеканал»
Сегодня, 23:12 | Источник: Спорт FM Санкт-Петербург | Редакция: Максим Коджеспиров
Комментатор Федор Погорелов рассказал о том, что матчи «Зенита» в новом сезоне может показывать петербургский канал.
«Есть такие разговоры, но подписи не поставлены под договором с „Матч ТВ“. „Матч ТВ“ – главный правообладатель», - сказал Погорелов.
Напомним, что в первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет с хабаровским СКА.
Другие материалы по теме:
21:42 «Тосно» разгромил «Анкаран» 4
Александр Чистяков
Виктор Ганчаренко подготовил ЦСКА к первому своему полноценному сезону у руля армейского клуба. «Соккер.ру» задаёт вопросы и оценивает перспективы москвичей.
Вчера
60
Или войдите через