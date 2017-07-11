Погорелов: «Матчи „Зенита“ сможет показывать петербургский телеканал»

Комментатор Федор Погорелов рассказал о том, что матчи «Зенита» в новом сезоне может показывать петербургский канал.

«Есть такие разговоры, но подписи не поставлены под договором с „Матч ТВ“. „Матч ТВ“ – главный правообладатель», - сказал Погорелов.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет с хабаровским СКА.