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Погорелов: «Матчи „Зенита“ сможет показывать петербургский телеканал»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит
Сегодня, 23:12 | Источник: Спорт FM Санкт-Петербург | Редакция: Максим Коджеспиров

Комментатор Федор Погорелов рассказал о том, что матчи «Зенита» в новом сезоне может показывать петербургский канал.

«Есть такие разговоры, но подписи не поставлены под договором с „Матч ТВ“. „Матч ТВ“ – главный правообладатель», - сказал Погорелов.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет с хабаровским СКА.

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