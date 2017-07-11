30
«Тосно» разгромил «Анкаран»
Сегодня, 21:42 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Тосно» на своем словенском сборе провел заключительный контрольный матч, в котором одолел местный «Анкаран».
«Тосно» - «Анкаран» - 4:0 (2:0)
Голы: Марков 30, 45, Казаев 67, Мухаметшин 90 (пен).
«Тосно» (1 тайм): Юрченко, Дугалич, Шахов, Кутин, Чернов, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков, Мелкадзе.
«Тосно» (2 тайм): Лукичев, Абазов, Трошечкин, игрок на просмотре, Сухарев, Дудиев, Карвальо, Мухаметшин, Казаев, Нуну Роша, Палиенко.
Ранее «Анкаран» был бит «Локомотивом» (0:10).
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Виктор Ганчаренко подготовил ЦСКА к первому своему полноценному сезону у руля армейского клуба. «Соккер.ру» задаёт вопросы и оценивает перспективы москвичей.
Вчера
10:52 Фото «Краснодар» представил форму на грядущий сезон 23
Вадим Багров
«Терек» финишировал на пятой позиции, но «Ахмату» Кононова будет сложно прыгнуть выше. «Соккер.ру» собирает сведения о готовности футболистов из Грозного.
60
Или войдите через