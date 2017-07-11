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«Тосно» разгромил «Анкаран»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Тосно, Анкаран Хрвт
Сегодня, 21:42 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Тосно» на своем словенском сборе провел заключительный контрольный матч, в котором одолел местный «Анкаран».

«Тосно» - «Анкаран» - 4:0 (2:0)
Голы: Марков 30, 45, Казаев 67, Мухаметшин 90 (пен).

«Тосно» (1 тайм): Юрченко, Дугалич, Шахов, Кутин, Чернов, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков, Мелкадзе.

«Тосно» (2 тайм): Лукичев, Абазов, Трошечкин, игрок на просмотре, Сухарев, Дудиев, Карвальо, Мухаметшин, Казаев, Нуну Роша, Палиенко.

Ранее «Анкаран» был бит «Локомотивом» (0:10).

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