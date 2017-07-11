«Тосно» разгромил «Анкаран»

​Виктор Ганчаренко подготовил ЦСКА к первому своему полноценному сезону у руля армейского клуба. «Соккер.ру» задаёт вопросы и оценивает перспективы москвичей.

«Терек» финишировал на пятой позиции, но «Ахмату» Кононова будет сложно прыгнуть выше. «Соккер.ру» собирает сведения о готовности футболистов из Грозного.