«Урал» в контрольном матче сыграл вничью с сербским «Динамо»

«Урал» сыграл вничью с сербским «Динамо» (1:1) в заключительном контрольном матче на сборе в Словении.

«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Динамо» (Вране, Сербия) — 1:1 (0:0)

Гол у «Урала»: Павленко, 58 (1:0).

«Урал»: Арапов, Динга (Ароян, 46), Павленко, Ставпец, Меркулов (Чантурия, 56), Глушков, Щербаков, Подоксёнов, Коробов, Юсупов и один игрок на просмотре.

Ранее «Урал» в товарищеском матче одержал победу над «Зарей» (2:0).