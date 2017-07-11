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«Урал» в контрольном матче сыграл вничью с сербским «Динамо»
Сегодня, 21:48 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Урал» сыграл вничью с сербским «Динамо» (1:1) в заключительном контрольном матче на сборе в Словении.
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Динамо» (Вране, Сербия) — 1:1 (0:0)
Гол у «Урала»: Павленко, 58 (1:0).
«Урал»: Арапов, Динга (Ароян, 46), Павленко, Ставпец, Меркулов (Чантурия, 56), Глушков, Щербаков, Подоксёнов, Коробов, Юсупов и один игрок на просмотре.
Ранее «Урал» в товарищеском матче одержал победу над «Зарей» (2:0).
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