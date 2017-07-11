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В Сети появились фото гостевой формы ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА
Сегодня, 16:51 | Источник: fancart.ru | Редакция: Антон Белюсь

В Сети появились фотографии гостевой формы ЦСКА на грядущий сезон.

В кампании 2017/18 вице-чемпионы России в гостях будут выступать в оранжевых футболках с манжетами и воротником темно-синего цвета.

Фото нового комплекта можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее «армейцы» презентовали домашнюю форму на следующий сезон.

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