В Сети появились фото гостевой формы ЦСКА

В Сети появились фотографии гостевой формы ЦСКА на грядущий сезон.

В кампании 2017/18 вице-чемпионы России в гостях будут выступать в оранжевых футболках с манжетами и воротником темно-синего цвета.

Фото нового комплекта можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее «армейцы» презентовали домашнюю форму на следующий сезон.