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В Сети появились фото гостевой формы ЦСКА
Сегодня, 16:51 | Источник: fancart.ru | Редакция: Антон Белюсь
В Сети появились фотографии гостевой формы ЦСКА на грядущий сезон.
В кампании 2017/18 вице-чемпионы России в гостях будут выступать в оранжевых футболках с манжетами и воротником темно-синего цвета.
Фото нового комплекта можете посмотреть, перейдя по ссылке.
Ранее «армейцы» презентовали домашнюю форму на следующий сезон.
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букашки и мухи не промахиваются!!!
Хотя,справедливости ради лыжники должны радоваться самому факту наличия формы))
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