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Массимо Баттара вошел в тренерский штаб «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Бирюков Михаил
Сегодня, 22:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров

Тренерский штаб «Зенита» пополнил Массимо Баттара - тренер вратарей. Итальянский специалист будет работать в паре с Михаилом Бирюковым.

Баттара начал тренерскую деятельность в 1997 году в «Модене». Кроме того, итальянец работал в «Наполи», «Реджине», «Специи», «Манчестер Сити», «Шальке» и «Астон Вилле».

Напомним, что с начала июня текущего года новым главным тренером «Зенита» является Роберто Манчини.

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