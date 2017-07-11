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Массимо Баттара вошел в тренерский штаб «Зенита»
Сегодня, 22:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Тренерский штаб «Зенита» пополнил Массимо Баттара - тренер вратарей. Итальянский специалист будет работать в паре с Михаилом Бирюковым.
Баттара начал тренерскую деятельность в 1997 году в «Модене». Кроме того, итальянец работал в «Наполи», «Реджине», «Специи», «Манчестер Сити», «Шальке» и «Астон Вилле».
Напомним, что с начала июня текущего года новым главным тренером «Зенита» является Роберто Манчини.
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всюду Зенит,а он и так у них как кость в горле,вот и сидят кб болелы с горящими пуканами под шконкой,осознают свое истинное место.