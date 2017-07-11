Массимо Баттара вошел в тренерский штаб «Зенита»

Тренерский штаб «Зенита» пополнил Массимо Баттара - тренер вратарей. Итальянский специалист будет работать в паре с Михаилом Бирюковым.

Баттара начал тренерскую деятельность в 1997 году в «Модене». Кроме того, итальянец работал в «Наполи», «Реджине», «Специи», «Манчестер Сити», «Шальке» и «Астон Вилле».

Напомним, что с начала июня текущего года новым главным тренером «Зенита» является Роберто Манчини.