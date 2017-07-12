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Армаш прибыл в расположение «Анжи»
Сегодня, 00:23 | Источник: Твиттер ФК "Анжи" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Кубани» Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи». Вероятнее всего, футболист продолжит свою карьеру в махачкалинском клубе. Подробности предстоящей сделки пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что «Анжи» подписал контракт с грузинским полузащитником Джабой Липартией.
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