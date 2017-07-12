Защитник «Кубани» Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи». Вероятнее всего, футболист продолжит свою карьеру в махачкалинском клубе. Подробности предстоящей сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что «Анжи» подписал контракт с грузинским полузащитником Джабой Липартией.