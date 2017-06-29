«Анжи» подписал Липартию

Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи». Последним клубом 29-летнего игрока была луганская «Заря», за которую он выступал с 2011 года. За это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов.

В составе «Анжи» Липартия успел принять участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.