Рейтинг@Mail.ru

«Анжи» подписал Липартию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Анжи, Липартия Джаба
Сегодня, 09:21 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи». Последним клубом 29-летнего игрока была луганская «Заря», за которую он выступал с 2011 года. За это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов.

В составе «Анжи» Липартия успел принять участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:26 Состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка 3
22:17 Слухи «Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК 30
21:56 «Локомотив» выкупил у «Рубина» Кверквелию 9
18:32 Официально Фото Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи» 9
Вадим Багров
Бесплатный сыр. Полоз и Ерохин нужны «Зениту»?
«Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» сборки Бердыева. «Соккер.ру» интересен рецепт, по которому их всех собираются мариновать у футбольного поля?
Комментариев: 39
17:25 Официально Фото Защитник «Зенита-2» Мильдзихов перешел в «Енисей» 2
13:16 Официально Полоз и Ерохин бесплатно перешли в «Зенит» 361
04:44 Официально «Крылья Советов» отдали Бато в аренду «Кайрату» 1
27 июня 2017
21:45 Шишкин покидает «Локомотив» 16
20:52 Тульский «Арсенал» подпишет Торбинского 6
все материалы по этой теме
Турниры