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«Анжи» подписал Липартию
Сегодня, 09:21 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи». Последним клубом 29-летнего игрока была луганская «Заря», за которую он выступал с 2011 года. За это время Липартия принял участие в 169 матчах и забил 15 голов.
В составе «Анжи» Липартия успел принять участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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