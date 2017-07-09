30
«Локомотив» отказался от приобретения Караваева
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Локомотив М, Спарта, Караваев Вячеслав
Сегодня, 17:57 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров
Московский «Локомотив» отказался от идеи покупки защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева. Сообщается, что от покупки Караваева лично отказался главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.
Ранее сообщалось об интересе к Караваеву со стороны римского «Лацио».
Другие материалы по теме:
12:43 Официально «СКА-Хабаровск» подписал экс-защитника «Олимпика» 2
Вчера
Александр Чистяков
«Зенит» нагнетает конкуренцию в линии атаки: молодой и талантливый Дриусси собирается навязать борьбу Дзюбе, Полозу и Кокорину. «Соккер.ру» знакомится с Себастьяном.
12:29 Официально Фото Дриусси переходит в «Зенит» 130
07 июля 2017
16:44 Официально Йовичич сменил «Амкар» на «Црвену Звезду» 3
14:53 Официально «Томь» подписала восемь новичков 5
06 июля 2017
17:57 Официально Фото «Енисей» пополнил состав вратарем «Спартака-2» 1
05 июля 2017
20:06 Видео «Локомотив-Казанка» усилился Сычёвым 13
17:09 Официально «Ростов» арендовал игрока «Челси» 37
16:28 Официально «Урал» подписал трех новичков 0
60
Или войдите через