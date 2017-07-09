«Локомотив» отказался от приобретения Караваева

Московский «Локомотив» отказался от идеи покупки защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева. Сообщается, что от покупки Караваева лично отказался главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

Ранее сообщалось об интересе к Караваеву со стороны римского «Лацио».