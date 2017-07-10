Ойеволе вернулся в «Оренбург»

Защитник Адесойе Ойеволе продолжит карьеру в «Оренбурге», где он провел последние сезоны. Футболист сегодня прибыл в расположение команды.

Отметим, что в июне этого года «Урал» объявил о подписании 34-летнего игрока, но уже через месяц пересмотрел свое решение.

«По окончанию контракта, летом этого года Ойеволе на правах свободного агента перешел в „Урал“, однако оренбургский клуб проявил большую заинтересованность в возвращении футболиста, который был в „Оренбурге“ основным игроком и капитаном. Данное предложение совпало с желанием самого Адесойе иметь постоянную игровую практику в клубе. По согласованию с тренерским штабом „Урала“, было принято обоюдовыгодное решение о возвращении Ойеволе в клуб из Оренбурга», - говорится в обращении клуба из Екатеринбурга.