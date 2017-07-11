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Тульский «Арсенал» подписал Чаушича
Сегодня, 19:15 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Фото: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Дмитрий Кристя
Тульский «Арсенал» объявил о подписании двухлетнего контракта с 25-летним хавбеком Гораном Чаушичем.
Опорный полузащитник является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Горан выступал за сербский «Рад», турецкие «Эскишехирспор» и «Манисаспор».
Последний сезон Чаушич провёл в испанской «Осасуне». На счету сербского футболиста 26 матчей и один забитый мяч.
Туляки также интересуются Зораном Тошичем.
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В спартаке что-ли числился? А и не помню такого.