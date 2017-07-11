Тульский «Арсенал» подписал Чаушича

Тульский «Арсенал» объявил о подписании двухлетнего контракта с 25-летним хавбеком Гораном Чаушичем.

Опорный полузащитник является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Горан выступал за сербский «Рад», турецкие «Эскишехирспор» и «Манисаспор».

Последний сезон Чаушич провёл в испанской «Осасуне». На счету сербского футболиста 26 матчей и один забитый мяч.

Туляки также интересуются Зораном Тошичем.