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Источник: «Витоло ещё не продлил контракт с „Севильей“ и может уйти в „Атлетико“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Атлетико М, Лас-Пальмас, Витоло
Сегодня, 03:06 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный
Вингер «Севильи» Витоло прибыл в Мадрид на встречу с представителями «Атлетико». Как утверждает источник, 27-летний игрок ещё не поставил подпись на новом контракте с андалусийским клубом и может продолжить карьеру в «Атлетико».
Источник сообщает, что «Севилья» в случае согласования условий личного контракта между Витоло и мадридским клубом потребует от «матрасников» € 50 млн за испанского футболиста. В статусе свободного агента Витоло подпишет контракт с «Атлетико», но из-за того, что мадридская команда не может регистрировать игроков до января 2018 года, первую половину сезона он будет выступать за «Лас-Пальмас», если сделка с «Севильей» состоится.
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