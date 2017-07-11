СМИ: «„Ювентус“ арендовал у „Баварии“ Дугласа Косту с обязательством выкупа»

По информации немецких СМИ, «Ювентус» уже подписал вингера «Баварии» Дугласа Косту.

Бразилец перейдет в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа.

Годичная аренда игрока обойдется «бьянконери» в 6 млн евро, еще 40 млн евро они заплатят мюнхенцам следующим летом за выкуп контракта футболиста.

Скорее всего, расставание с Костой стало возможным после того, как «Бавария» смогла договориться с «Реалом» об аренде хавбека Хамеса Родригеса.