Рейтинг@Mail.ru

СМИ: «„Ювентус“ арендовал у „Баварии“ Дугласа Косту с обязательством выкупа»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Коста Дуглас
Сегодня, 16:39 | Источник: Твиттер Get German Football | Редакция: Антон Белюсь

По информации немецких СМИ, «Ювентус» уже подписал вингера «Баварии» Дугласа Косту.

Бразилец перейдет в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа.

Годичная аренда игрока обойдется «бьянконери» в 6 млн евро, еще 40 млн евро они заплатят мюнхенцам следующим летом за выкуп контракта футболиста.

Скорее всего, расставание с Костой стало возможным после того, как «Бавария» смогла договориться с «Реалом» об аренде хавбека Хамеса Родригеса.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:12
ответ пользователю Tysоn (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:00
ответ пользователю Bavaria_M (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:54
ответ пользователю Tysоn (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:49
ответ пользователю Tysоn (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:27 Слухи Дани Алвес сегодня сделает выбор между ПСЖ и «Ман Сити» 10
10:24 Слухи «Интер» нацелился на Матича 2
10:00 Слухи СМИ: «Себальос уже прошёл медобследование в Мадриде и заключил контракт с „Реалом“» 18
09:48 Слухи Мангала может продолжить карьеру в ПСЖ 4
09:36 Слухи «Эвертон» претендует на Бентеке 7
09:15 Слухи СМИ: «„Бавария“ - фаворит в борьбе за подписание Хамеса Родригеса» 29
09:05 Слухи В «Милане» следят за ситуацией вокруг Жиру 5
08:53 Слухи Технический спонсор МЮ хочет, чтобы Хамес взял в клубе 10-й номер 33
08:26 Слухи В «Челси» определились с возможной заменой Куртуа 7
07:55 Слухи «Кротоне» предлагает новый контракт Чеккерини, которым интересуется «Спартак» 9
все материалы по этой теме
Турниры