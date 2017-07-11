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СМИ: «„Ювентус“ арендовал у „Баварии“ Дугласа Косту с обязательством выкупа»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Коста Дуглас
Сегодня, 16:39 | Источник: Твиттер Get German Football | Редакция: Антон Белюсь
По информации немецких СМИ, «Ювентус» уже подписал вингера «Баварии» Дугласа Косту.
Бразилец перейдет в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа.
Годичная аренда игрока обойдется «бьянконери» в 6 млн евро, еще 40 млн евро они заплатят мюнхенцам следующим летом за выкуп контракта футболиста.
Скорее всего, расставание с Костой стало возможным после того, как «Бавария» смогла договориться с «Реалом» об аренде хавбека Хамеса Родригеса.
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ну и еще за то что в свое время пеп подарил вам Кросса так что как из вариантов.