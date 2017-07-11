Алиев может продолжить карьеру в Израиле

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев ведет переговоры с клубом из Израиля. Александром заинтересовался «Бней Сахнин» из города Сахнин, выступающий в местной Суперлиге.

Напомним, что последним клубом Алиева был «Тараз» из Казахстана.