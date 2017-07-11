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Алиев может продолжить карьеру в Израиле

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Алиев Александр
Сегодня, 21:53 | Источник: Dynamo.kiev.ua | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев ведет переговоры с клубом из Израиля. Александром заинтересовался «Бней Сахнин» из города Сахнин, выступающий в местной Суперлиге.

Напомним, что последним клубом Алиева был «Тараз» из Казахстана.

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