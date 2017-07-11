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Тошич: «Рассматриваю как варианты в России, так и за рубежом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ЦСКА, Арсенал Т, Тошич Зоран
Сегодня, 19:37 | Источник: Championat.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, где может продолжить карьеру.
«Пока веду переговоры и ничего конкретного не могу сказать. Нахожусь в Сербии и занимаюсь со своим личным тренером. Надеюсь, что уже в ближайшее время станет ясно, где я продолжу карьеру. Рассматриваю как варианты в России, так и за рубежом.
О моем переходе скоро объявит тульский „Арсенал“? Не-не-не! Я не в России, а в Белграде. Я знаю, кого они объявят, но не могу сказать. Серб? Можете предположить и так, раз я знаю», — сказал Тошич.
Ранее сообщалось о том, что Тошич может оказаться в тульском «Арсенале».
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Твою з/п только Краснодар или Локо потянет. Ну еще спартак и Зенит, но ты к ним не пойдешь по разным причинам)