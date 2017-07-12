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Гари Невилл советует МЮ купить Матича

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Челси, Матич Неманья, Невилл Гари
Сегодня, 00:06 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Гари Невилл советует «Манчестер Юнайтед» приобрести хавбека «Челси» Неманью Матича. В то же время Невилл выразил недоумение, почему «синие» вообще продают этого игрока.

«МЮ нужен еще один футболист в полузащиту. Кэррик будет играть, но он не может выходить на поле постоянно, поэтому „Юнайтед“ нужен еще один футболист такого типа, чтобы он мог выйти и сделать свою работу. И Матич как раз из таких.

Шнейдерлин был продан, Швайнштайгер шанса не получил, и если говорить о футболисте на место этих игроков, то, думаю, Матич подходит.

Странно, почему „Челси“ вообще отпускает его. Мне казалось, что он не портил картину рядом с Канте. Думаю, „Челси“ нужно усиление, поэтому я не очень понимаю ухода Матича. „Синим“ нужна замена».

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