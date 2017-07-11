Кайо сообщил «Сан-Паулу» о своем желании перейти в «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо сообщил руководству клуба о своем желании перейти в «Зенит». Таким образом, клубам лишь осталось уладить условия сделки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел заплатить за футболиста 18 миллионов евро частями, однако в «Сан-Паулу» не приняли такое предложение. Бразильский клуб хочет получить деньги за трансфер защитника сразу.