30
Кайо сообщил «Сан-Паулу» о своем желании перейти в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Вчера, 23:49 | Источник: futebolinterior.com.br | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо сообщил руководству клуба о своем желании перейти в «Зенит». Таким образом, клубам лишь осталось уладить условия сделки.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел заплатить за футболиста 18 миллионов евро частями, однако в «Сан-Паулу» не приняли такое предложение. Бразильский клуб хочет получить деньги за трансфер защитника сразу.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:36 Слухи «Челси» заплатит за Данило 31 млн евро 6
10:24 Слухи «Интер» нацелился на Матича 2
09:48 Слухи Мангала может продолжить карьеру в ПСЖ 4
09:36 Слухи «Эвертон» претендует на Бентеке 8
60
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=U4PM77qBT7I
никто не хочет идти в спартак, только зулусы, да петковичи, это мы давно поняли. единственное – не знаю, как спартачи затащили кавенаги в тарасовку.
Вот умора)
Значит все-таки пронесли чемоданчик перед носом)))
но они его напоили и посадили в самолет до москвы. по прилету сунули контракт сказав подписывай и ты игрок зенита. только отрезвев на утро петкович понял что его обманули