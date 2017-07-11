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Кайо сообщил «Сан-Паулу» о своем желании перейти в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Вчера, 23:49 | Источник: futebolinterior.com.br | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо сообщил руководству клуба о своем желании перейти в «Зенит». Таким образом, клубам лишь осталось уладить условия сделки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел заплатить за футболиста 18 миллионов евро частями, однако в «Сан-Паулу» не приняли такое предложение. Бразильский клуб хочет получить деньги за трансфер защитника сразу.

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