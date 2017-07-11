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«Челси» заплатит за Данило 31 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Реал, Ювентус, Данило
Вчера, 23:36 | Источник: uol.com.br | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Реала» Данило близок к переходу в «Челси». Клубы договорились по условиям трансфера футболиста. Лондонский клуб заплатит «Реалу» 31 миллион евро. 

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Ювентус».

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