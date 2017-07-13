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Квинси Промес: «Готовы к матчу с „Локомотивом“»
Сегодня, 17:03 | Источник: твиттер Квинси Промеса | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что команда и, в частности, он готовы к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом».
«Мы уже готовы к матчу, а ты?», - написал Промес на своей странице в Твиттере.
Напомним, что матч за Суперкубок России состоится в пятницу, 14 июля, на стадионе «Локомотив». Начало встречи - в 21:30 по московскому времени.
Мы уже готовы к матчу, а ты?
We're ready, are you? ⚽️⚽️#Spartak #Спартак #QP10 pic.twitter.com/zX4SNzVtDc
— Quincy Promes (@QPromes) 13 июля 2017 г.
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Верим в победу Спартака.
Верим в победу Спартака.
Надо заскринить всю ту туфту, что вещают нам Лазурный,Jake Sully и cska.78.
Это чтоб после матча в лицо ВЦИОМовским товарищам посмотреть.
Верим в победу Спартака.