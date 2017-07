Квинси Промес: «Готовы к матчу с „Локомотивом“»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что команда и, в частности, он готовы к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом».

«Мы уже готовы к матчу, а ты?», - написал Промес на своей странице в Твиттере.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится в пятницу, 14 июля, на стадионе «Локомотив». Начало встречи - в 21:30 по московскому времени.

