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«Амкал» включил в заявку на матч Кубка России стендаперов и стримеров

вчера, 17:36
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Квант (Обнинск)КвантМатч завершен

«Амкал» из Медиалиги включил в заявку на матч Пути регионов Кубка России с «Квантом» ряд известных персон.

С первых минут на поле выйдут музыкант The Limba (Мухаметали Ахметжанов), стримеры Парадеевич (Александр Парадеев) и Ликс (Дмитрий Лиханов).

На скамейке запасных оказались техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), стендап-комики Филипп Воронин и Роман Косицын, а также актёр Вячеслав Морозов.

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Lewa2708
Lewa2708 ответ tcmbeqa8m75w (раскрыть)
вчера в 20:36
и аудитория бы была больше чем на сам финал)
tcmbeqa8m75w
tcmbeqa8m75w
вчера в 18:12, ред.
Дом 2 с экстрасенсами случаем не заявились на кубок России по футболу?
А как было бы интересно посмотреть на матч "Битва экстрасенсов"-"Дом-2".
Анонс матча звучал бы примерно так: "Сегодня мы увидем шабаш ведьм и вакханалию".
Причём то и то применимо и к тем и к тем.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 17:42
Думал ли я, когда начинал смотреть футбол в 1998 году, что спустя почти 30 лет из футболу будут делать такую херню.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:39
Уже до игры можно сказать, что какой то " стрёмный" матч намечается...)
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