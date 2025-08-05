«Амкал» включил в заявку на матч Кубка России стендаперов и стримеров

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вчера, 17:36

«Амкал» из Медиалиги включил в заявку на матч Пути регионов Кубка России с «Квантом» ряд известных персон.

С первых минут на поле выйдут музыкант The Limba (Мухаметали Ахметжанов), стримеры Парадеевич (Александр Парадеев) и Ликс (Дмитрий Лиханов).

На скамейке запасных оказались техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), стендап-комики Филипп Воронин и Роман Косицын, а также актёр Вячеслав Морозов.