«Амкал» включил в заявку на матч Кубка России стендаперов и стримеров

«Амкал» из Медиалиги включил в заявку на матч Пути регионов Кубка России с «Квантом» ряд известных персон.
С первых минут на поле выйдут музыкант The Limba (Мухаметали Ахметжанов), стримеры Парадеевич (Александр Парадеев) и Ликс (Дмитрий Лиханов).
На скамейке запасных оказались техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), стендап-комики Филипп Воронин и Роман Косицын, а также актёр Вячеслав Морозов.
А как было бы интересно посмотреть на матч "Битва экстрасенсов"-"Дом-2".
Анонс матча звучал бы примерно так: "Сегодня мы увидем шабаш ведьм и вакханалию".
Причём то и то применимо и к тем и к тем.
А как было бы интересно посмотреть на матч "Битва экстрасенсов"-"Дом-2".
Анонс матча звучал бы примерно так: "Сегодня мы увидем шабаш ведьм и вакханалию".
Причём то и то применимо и к тем и к тем.