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«Зенит» провел двусторонку, Дзюба сделал дубль
Сегодня, 18:28 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» провел двусторонку на арене «Санкт-Петербург». Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе одной из команд дубль сделал Артем Дзюба, а с другой стороны отличились Александр Кокорин и Жулиано.
В субботу «Зенит» вылетит в Хабаровск, где его ждет матч 1-го тура РФПЛ против местного СКА. Все билеты на матч проданы.
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Двушку уже Дзюба отгрузил. Да и Кокорин исправляется . :-))