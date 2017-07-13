«Зенит» провел двусторонку, Дзюба сделал дубль

«Зенит» провел двусторонку на арене «Санкт-Петербург». Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе одной из команд дубль сделал Артем Дзюба, а с другой стороны отличились Александр Кокорин и Жулиано.

В субботу «Зенит» вылетит в Хабаровск, где его ждет матч 1-го тура РФПЛ против местного СКА. Все билеты на матч проданы.