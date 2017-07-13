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«Анжи» откроет филиал клубной академии в Китае

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Анжи
Сегодня, 11:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев сообщил о том, что клуб намерен открыть филиал академии в Китае:

«Мы подписали соглашение по, так сказать, спортивному туризму - через спорт к туризму. Сейчас будут завершающие переговоры в Дагестане, глава республики Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов должен назначить дату совещания. Договор включает в себя налаживание международных связей, а „Анжи“ - как катализатор.

В рамках этого соглашения мы открываем филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая. Но сначала к нам должны приехать китайские дети и тренеры набираться опыта. К тому же они у нас просят 10 российских тренеров, и нам необходимо сейчас их найти.

У нас есть академия „Анжи“, в которой есть определенные наработки и продукт. Китайская сторона хочет поднять уровень своих детских школ, они в процессе создания. Сейчас мы должны придумать программу для них, родителям это интересно, китайская команда намерена приехать к нам на месяц - 10 дней в Дагестане и 20 - в центральной части России.

И для китайцев это не только спортивная составляющая, но и туристическая. Сейчас Ростуризм разрабатывает маршруты, питание, а мы в Дагестане будем составлять реестр отелей, в которые будем размещать детей. Также занимаемся тренировочным процессом для них, посещением лезгинки, водопадов, крепостей, заводов, составляем маршруты».

Напомним, что вчера РФС запретил махачкалинскому клубу регистрировать новых футболистов.

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