Все билеты на матч «СКА-Хабаровск» - «Зенит» раскуплены

Стало известно, что болельщики «СКА-Хабаровск» раскупили все билеты на матч первого тура РФПЛ с «Зенитом» за первые два дня с момента начала продаж. При этом дебютный поединок восточного клуба в элитном российском дивизионе собираются посетить жители ближайших городов.

Домашний стадион «СКА-Хабаровск» имени Владимира Ленина вмещает 15200 зрителей. Арена только недавно была официально допущена к соревнованиям.

Напомним, что встреча команд состоится 16 июля в 11:00 мск.