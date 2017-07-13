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Все билеты на матч «СКА-Хабаровск» - «Зенит» раскуплены
Матч: СКА-Хабаровск-:-Зенит
Начало матча: 16.07.2017, 11:00
Сегодня, 12:20 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Стало известно, что болельщики «СКА-Хабаровск» раскупили все билеты на матч первого тура РФПЛ с «Зенитом» за первые два дня с момента начала продаж. При этом дебютный поединок восточного клуба в элитном российском дивизионе собираются посетить жители ближайших городов.
Домашний стадион «СКА-Хабаровск» имени Владимира Ленина вмещает 15200 зрителей. Арена только недавно была официально допущена к соревнованиям.
Напомним, что встреча команд состоится 16 июля в 11:00 мск.
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Похоже, это будет самый посещаемый чемпионат России за последние лет десять.
Похоже, это будет самый посещаемый чемпионат России за последние лет десять.
Во втором туре пятачки должны "после нас" в этом аспекте...навсегда.
Большой футбол приезжает в Хабаровск!
Ажиотаж так же обусловлен тем, что сезон открывается игрой с Зенитом - самой популярной командой страны, входящей в ТОП-20 европейских грандов.
ПыСы : Более чем уверен, что в Хабаровск из команд претендующих на титул полетят только Зенит, Краснодар и Рубин.
Остальные под "благовидным" предлогом перенесут домашние матчи СКА в Москву.
Как же охота чтоб хабаровчане пробились в еврокубки.....
Просто чтоб увидеть лицо Моуриньо при жеребьёвке......который ныл что до Ростова из Англии лететь долго.....
Приехал самый великий и популярный клуб России
газпром очень не хотел лететь в Хабаровск, поставили матч на 1 тур в надежде, что стадион не успеют подготовить и матч перенесут в Химки.
Похоже, это будет самый посещаемый чемпионат России за последние лет десять.