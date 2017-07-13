Рейтинг@Mail.ru

Все билеты на матч «СКА-Хабаровск» - «Зенит» раскуплены

Матч: СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.07.2017, 11:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 12:20 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Стало известно, что болельщики «СКА-Хабаровск» раскупили все билеты на матч первого тура РФПЛ с «Зенитом» за первые два дня с момента начала продаж. При этом дебютный поединок восточного клуба в элитном российском дивизионе собираются посетить жители ближайших городов.

Домашний стадион «СКА-Хабаровск» имени Владимира Ленина вмещает 15200 зрителей. Арена только недавно была официально допущена к соревнованиям.

Напомним, что встреча команд состоится 16 июля в 11:00 мск.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:11, редактировал Сегодня 13:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:08
Показать
Немного троллинга
Сегодня 13:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:00
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:54
ответ пользователю kilativ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:47
ответ пользователю Смитерс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:46
Показать
Немного троллинга
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:37
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 12:36
ответ пользователю andreika20133 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 12:36
ответ пользователю Гус Пойет (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 12:33
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 12:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
Взгляд Луческу. Почему провалился «Зенит»?
Мирча ушел, но слово его живет. «Соккер.ру» смотрит на клуб изнутри глазами главного тренера. Ведь выяснилось, что чемпионство «Спартака» - заслуга «Зенита»!
Комментариев: 10
06:40 «Енисей» назначил экс-арбитра ФИФА Игоря Егорова начальником команды 7
Вчера
Александр Чистяков
«Спартак» и список ожиданий
Фанаты «Спартака» ждали чемпионства 16 лет, но сейчас это не предел их мечтаний. «Соккер.ру» собрал смелые ожидания от нового сезона и проверяет, насколько они реальны.
Комментариев: 31
21:58 «Краснодар» представил третий комплект формы на новый сезон 8
20:20 «Ахмат» разгромил «Ангушт», Жаба и Садаев забили по 2 мяча 21
19:01 Игорь Денисов будет капитаном «Локомотива» 16
18:43 Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в чемпионате России 40
18:27 Фото На «ВЭБ-Арене» появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева 49
18:10 РФС обсуждает ограничение окладов молодых футболистов 10
17:14 Победитель Суперкубка России получит 22.5 млн рублей 42
все материалы по этой теме
Турниры