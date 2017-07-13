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Кержаков завершил карьеру футболиста

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Кержаков Александр, Фурсенко Сергей
Сегодня, 16:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Сегодня 34-летний нападающий Александр Кержаков был назначен на пост координатора юношеских команд системы «Зенита». Это назначение ознаменовало конец игровой карьеры Александра. Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко:

«Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он - профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша - главный российский бомбардир.

Как будут организованы проводы? Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем».

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