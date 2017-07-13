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Кержаков завершил карьеру футболиста
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Кержаков Александр, Фурсенко Сергей
Сегодня, 16:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Сегодня 34-летний нападающий Александр Кержаков был назначен на пост координатора юношеских команд системы «Зенита». Это назначение ознаменовало конец игровой карьеры Александра. Об этом сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко:
«Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он - профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, это не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша - главный российский бомбардир.
Как будут организованы проводы? Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем».
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Лучший бомбардир чемпионата России: 2004.
В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (9): № 1 (2002, 2003, 2004, 2010, 2011/12), № 2 (2009), № 3 (2001, 2005, 2012/13).
Футболист года в России по версии РФС: 2010.[60]
Лучший молодой футболист российской премьер-лиги (лауреат премии «Первая пятёрка»): 2002.
Член Клуба Григория Федотова (2006).
Лидер (с 2013) Клуба 100 российских бомбардиров (член с 2006).
Член Клуба Игоря Нетто (2009).
Заслуженный мастер спорта России (2007).
«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»: 2006[61]
Флаг России «Зенит»
Чемпион России: 2010, 2011/12, 2014/15
Серебряный призёр чемпионата России: 2003, 2012/13, 2013/14
Бронзовый призёр чемпионата России: 2001, 2016/17
Обладатель Кубка России: 2009/10
Обладатель Суперкубка России: 2011, 2016
Флаг Испании «Севилья»
Обладатель Кубка УЕФА: 2006/07
Обладатель Кубка Испании: 2006/07
Обладатель Суперкубка Испании: 2007
Флаг России «Динамо»
Бронзовый призёр чемпионата России: 2008
Флаг Швейцарии «Цюрих»
Обладатель Кубка Швейцарии: 2015/16
Рекорды
Лучший бомбардир «Зенита» за историю клуба.
Лучший бомбардир в истории российского футбола.
Лучший бомбардир сборной России (30 голов)
Лучший российский бомбардир в еврокубках (30 голов).
А я как то считал, что он уже давно не футболист, хотя за мячи забитые за сборную, ему моё персональное спасибо.
Удачи в работе с мальками.!
....и звучит песня..."..голуби летят над нашей кры-ы-ышей..")
https://www.youtube.com/watch?v=rxPD4M5a7NU
очередной рекордсмен, опозоривший страну