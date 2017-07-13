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«Енисей» назначил экс-арбитра ФИФА Игоря Егорова начальником команды

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события, Енисей, Егоров Игорь
Сегодня, 06:40 | Источник: ФК "Енисей" | Редакция: Павел Молочный

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров стал начальником команды «Енисея». В качестве судьи, Егоров провёл в РФПЛ свыше 150 матчей с 2001 по 2012 год. Затем работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортдиректором «Волги» и начальником команды «Анжи».

Отмечается, что ранее занимавший этот пост Александр Кожевников займёт в красноярском клубе должность помощника начальника команды.

Напомним, в первом туре ФНЛ «Енисей» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 1:2.

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