«Енисей» назначил экс-арбитра ФИФА Игоря Егорова начальником команды

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров стал начальником команды «Енисея». В качестве судьи, Егоров провёл в РФПЛ свыше 150 матчей с 2001 по 2012 год. Затем работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортдиректором «Волги» и начальником команды «Анжи».

Отмечается, что ранее занимавший этот пост Александр Кожевников займёт в красноярском клубе должность помощника начальника команды.

Напомним, в первом туре ФНЛ «Енисей» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 1:2.