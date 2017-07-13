«Ювентус» попробует подписать Крооса

«Ювентус» намерен использовать деньги от продажи Леонардо Бонуччи для покупки хавбека «Реала» Тони Крооса.

Отмечается, что уход Бонуччи в «Милан» - дело практически решенное. Сумма трансфера составит 40 или 45 млн евро.

В связи с этим «Юве» намерен укрепить центр поля и сделать предложение по Кроосу. Трансфер немца обойдется не менее чем в 70 млн евро, поэтому «бьянконери», возможно, придется продать еще и Хуана Куадрадо.

При этом контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до 2022 года, зарабатывает он в Мадриде около 10 млн евро в год, поэтому подписать этого футболиста будет очень тяжело.